OL : Aulas fait un sacré cadeau à un supporter de Lyon

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Un supporter de l'Olympique Lyonnais se souviendra longtemps de ce qu'il a vécu jeudi soir après la brillante victoire de l'OL contre l'AS Rome en match aller des huitièmes de finale d'Europa League. En effet, comme le raconte ce samedi Le Progrès, Jean-Michel Aulas, enthousiaste devant l'ambiance mise par les supporters de Lyon, a fait venir un de ces derniers et l'a fait accéder aux coulisses du Parc OL afin qu'il rencontre les joueurs rhodaniens après leur exploit.

« J’ai récupéré un supporter qui était dans les tribunes, qui véritablement vivait un moment absolument incroyable. Je lui ai donné la possibilité de descendre avec nous voir les joueurs pour symboliser le fait que notre histoire ici est à écrire, explique le patron de l’Olympique Lyonnais, emballé par cette soirée de feu dans le nouveau stade, mais qui refuse de totalement s’enflammer. Pour l’instant dans ce stade, on a fait des bouts de performances incroyables, il y a eu Paris la saison dernière, Monaco. On aurait pu écrire une petite page d’histoire contre la Juventus mais les événements ont été contraires. Et là, c’est la première grande page européenne. Elle n’aura d’intérêt que si nous poursuivons notre aventure. »