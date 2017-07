OL : Aulas est « heureux pour Alexandre Lacazette »

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen, Premier League.

Jean-Michel Aulas n'a pas tardé à réagir au transfert d'Alexandre Lacazette à Arsenal. Une opération qui va rapporter 60ME à l'Olympique Lyonnais, mais qui évidemment prive l'OL d'un de ses plus grands talents. : « Je suis très heureux de la réussite d'Alexandre qui, outre le fait d'être l'un des meilleurs attaquants qu'ait connu l'Olympique Lyonnais, est un joueur charmant dont j'étais devenu très proche et qui est devenu un homme très responsable et ambitieux qui portera l'image de l'OL en Premier League », a confié le président de l'OL après l'officialisation du départ d'Alexandre Lacazette.