OL : Aulas envisage un recrutement, mais pas en attaque

Dans : OL, Mercato.

Le marché des transferts n’est pas terminé à Lyon, même si on a décidé d’un commun accord d’avancer prudemment en tirant notamment les enseignements des premiers matchs de la saison. Il reste plus d’un mois pour recruter, et cela laisse de la marge pour trouver son bonheur si un problème était identifié. Interrogé sur OL TV, le président lyonnais s’est montré clair, il n’a pas fait venir Mariano Diaz pour recruter un nouvel avant-centre, et estime qu’avec les jeunes qui poussent dans ce secteur de jeu, son effectif est complet.

« Il ne faut surtout pas se tromper de stratégie et se priver des jeunes joueurs de l’académie qui ont un énorme potentiel. Je pense qu’on a ce qu’il faut du côté des attaquants. Ceux qui sont en place, les nouveaux, et trois jeunes qui ont vraiment beaucoup de talent », a livré le président de l’OL, qui entrouvre en revanche la porte à un recrutement à un autre poste. Il faut dire que, pour beaucoup, il y a quand même un énorme manque au milieu de terrain, où Lucas Tousart est tout seul en milieu défensif, tandis que chez les relayeurs, la pression est mise sur Darder, Grenier et Ferri. « On va se réunir avec Gérard Houllier, Bruno Genesio et Florian Maurice. On peut imaginer un complément au milieu de terrain, rien n’est encore défini », a livré le dirigeant rhodanien, bien conscient que c’était dans ce secteur de jeu qu’il pourrait y avoir un renfort dans le courant du mois d’août.