OL : Aulas dévoile son favori pour lui succéder !

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas semble être dans une forme resplendissante en ce début d'été, le président de l'Olympique Lyonnais ne se ménageant pas pour renforcer son club, et sceller différents accords financiers pour le bien de son club. Mais il n'empêche, les années passent et à 68 ans Jean-Michel Aulas doit commencer à penser à sa succession, lui qui a récemment fêté ses 30 ans à la tête de l'OL.

Et le patron du club rhodanien a déjà une idée sur celui qui prendra sa place à une date qui n'est toutefois pas encore fixée. Car depuis quelques années, Jean-Michel Aulas a repéré un administrateur de l'Olympique Lyonnais dont le profil lui plait bien et dont en plus il connaît parfaitement le pédigrée. Se confiant à l'AFP, le président de l'OL estime en effet que Thomas Riboud-Seydoux est le candidat parfait pour devenir le prochain boss de Lyon. Agé de 42 ans, ce dernier est le fils de Jérôme Seydoux, patron de Pathé, qui possède 29,4% d'OL Groupe, et proche de Jean-Michel Aulas au sein de la direction de l'OL. « Thomas Riboud-Seydoux ? C’est une bonne hypothèse, si celui-ci le souhaite à ce moment. C’est l'une des hypothèses envisagées », a reconnu Jean-Michel Aulas. Diplômé en droit, Thomas Riboud-Seydoux a débuté comme avocat avant de rejoindre le privé, devenant en 2014 directeur du développement du groupe Pathé.