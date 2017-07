Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas n'a pas passé un week-end tranquille sur Twitter, le président de l'Olympique Lyonnais tentant de répondre aux très nombreux messages de supporters de l'OL qui lui reprochaient de vendre Emanuel Mammana. Le ton est monté, la venue de Daniel Riolo dans le débat ne calmant pas les choses, et dimanche tout cela a tourné au chaos total. Ulcéré par cette fronde, et quelques insultes de la part de fans de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a demandé à chacun de rester à sa place.

Car pour le patron de l'OL, il y a des limites à ne pas franchir et les supporters doivent savoir rester à leur place. « Vous vous pensez plus compétent que tous les coachs y compris Claudio Cacapa coach des défenseurs et plus avisé qu'1 président propriétaire? Vous n'avez ni les compétences ni le bon sens nécessaires laissez moi faire vous êtes là pour supporter et pas pour critiquer sans respect », a lancé Jean-Michel Aulas histoire de ramener tout le monde à la réalité. Cela n'a visiblement pas été suffisant puisque les critiques n'ont pas cessé.