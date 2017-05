OL : Aulas défie un Riolo « à la limite de l’incompétence »

Dans : OL, Ligue 1.

Ce week-end, Jean-Michel Aulas et Daniel Riolo se sont titillés via Twitter. Et l'histoire ne va probablement pas en rester là. Car dans la posture du boxeur prêt à défier un challenger, le président de l'Olympique Lyonnais a provoqué le journaliste de RMC, et lui a proposé d'en débattre mais de manière frontale. Car pour Jean-Michel Aulas, Daniel Riolo ne sait pas de quoi il parle quand il s'occupe de l'OL et de son choix de garder Bruno Genesio, notre confrère ayant conseillé, lui, de remplacer ce dernier par un coach étranger confirmé.

De quoi agacer le patron de l'Olympique Lyonnais. « La magie du foot c’est que Monsieur Riolo peut dire des choses sans aucune chance de pouvoir être démenti puisque ce qu’il dit c’est virtuel. Le foot c’est de la science-fiction quand on le fait à l’envers comme lui. Quand il dit des choses qui me touchent, je dis : où-a-t-il joué ? où a-t-il été dirigeant ? quand a-t-il été entraîneur ? Jamais. Il a le droit d’avoir ses idées, de les exprimer. S’il veut débattre je suis prêt à le faire, mais en face-à-face avec lui, de manière à lui dire que ce qu’il dit est faux, que c’est à la limite de l’agression, à la limite de l’incompétence car il dit une chose et son contraire d’un jour sur l’autre. Sur le sujet de l’entraîneur confirmé, c’est uniquement du buzz… », s'est agacé Jean-Michel Aulas. La balle est désormais dans le camp de Daniel Riolo.