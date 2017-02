OL : Aulas accuse (encore) L'Equipe

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas en veut pas mal à L'Equipe ces derniers temps, et ce samedi, à quelques heures du match Guingamp-OL, le président de l'Olympique Lyonnais en a remis une couche. Car pour le patron du club rhodanien, le quotidien sportif entretient toujours la polémique lorsqu'elle vise l'OL, comme c'est le cas concernant la suspension de deux matchs, plus un avec sursis, infligée à Corentin Tolisso. Via Twitter, Jean-Michel Aulas a donné son point de vue. « Après ls declarations de Koumbouaré sur la commissions d discipline voilà avec L'equipe la pression sur l'arbitrage: misérable ! », a lancé le président de l’Olympique Lyonnais, qui estime que le quotidien sportif a délibérément pris partie contre son équipe.