OL : Attaqué sur le Parc OL, Lyon se déchaîne

Dans : OL, Ligue 1.

A force de lire des critiques sur son stade, l’Olympique Lyonnais a fini par exploser dans un communiqué.

Sur son site officiel, le club rhodanien s’en prend directement à Gérard Angèle qui, à travers ses publications, taille régulièrement les choix concernant le Parc OL depuis plusieurs années. C’en est trop pour l’OL qui a répondu à ces « sarcasmes, mépris et tout autre forme de moquerie, qui expliquent sans doute le manque total de crédibilité de sa publication "Les Potins d'Angèle" ».

« Dans sa publication de cette semaine, "Les Potins d'Angèle" aborde le naming du stade, non pas avec le respect de cette stratégie entrepreneuriale gagnante mais avec le mépris d'un esprit étroit au demeurant doublé de fausses informations issues de sa mauvaise foi légendaire, a lâché l’OL. Cette publication veut s'amuser à jongler avec des chiffres qu'elle ne maîtrise pas et dont elle ne semble pas mesurer l'ampleur, mais la réalité est bien que "L'Olympique Lyonnais est entré en négociation exclusive avec Groupama Rhône-Alpes Auvergne pour les droits de naming du stade dont il est propriétaire" comme OL Groupe l'a exprimé officiellement dans un communiqué dans le respect de la réglementation financière. »

Lyon demande à Angèle de se taire

« Tout autre affirmation est aujourd'hui gratuite, infondée et ne fera l'objet d'aucun commentaire sur le fond, comme il s'entend dans une période de négociation où le sens des responsabilités a une valeur, notamment pour les salariés d'OL Groupe dont le nombre de 420 est peut-être supérieur aux ventes de cette publication. Que Gérard Angèle, une fois pour toutes, ait l'humilité de s'effacer et de respecter un projet qui a permis de faire travailler 5000 personnes pendant la phase de construction et d'attirer désormais les plus grands spectacles à Lyon, en donnant non seulement une image formidable à la Métropole mais en offrant du plaisir et du bonheur à tous les Lyonnais », a conclu le club dirigé par Jean-Michel Aulas.