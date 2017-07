OL : Arsenal, « un autre monde » que Lyon avoue Lacazette

Dans : OL, Premier League.

Transféré de l'Olympique Lyonnais à Arsenal durant ce mercato, Alexandre Lacazette a changé de dimension cet été, et il l'avoue sans détour.

Devenu la recrue la plus chère de l'histoire d'Arsenal grâce à un transfert estival de 60 ME, Alexandre Lacazette semble comme un poisson dans l'eau dans son nouveau club. Titulaire à la pointe de l'attaque des Gunners lors de la défaite contre Séville à l'Emirates Cup dimanche (1-2), l'attaquant français a marqué son premier but à l'Emirates Stadium, après avoir ouvert son compteur contre Sydney en cours de préparation. Suite à cette réalisation, l'ancien Gone est sorti du terrain en boitant. Une blessure apparemment sans gravité, même si Wenger a dit que son joueur était incertain pour la reprise, mais qui montre que Lacazette peine un peu à s'acclimater à la méthode anglaise.

« Je prends mes marques avec l'équipe. C'est très différent de l'Olympique Lyonnais, donc c'est à moi de m'adapter rapidement et de rendre cette confiance que le club me donne. Ça change ! J'ai l'impression de passer dans un autre monde, que ce soit au niveau des joueurs, de l'encadrement, du football... Tout est différent. Mais c'est ce que j'étais venu chercher », a lancé, sur Sport24, Lacazette, qui estime donc que l'OL est à des années-lumière d'un club comme Arsenal. Lyon appréciera...