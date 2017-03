OL : Arsenal compte miser plus de 50 ME sur Lacazette

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Arsenal n’a pas attendu qu’Alexandre Lacazette annonce dernièrement qu’il allait probablement quitter Lyon cet été pour avoir le buteur tricolore dans le viseur.

Cela fait plusieurs années que le club londonien et notamment Arsène Wenger suivent de près les progrès de l’attaquant formé à l’OL. Jusqu’à présent, cela ne s’est jamais concrétisé par un véritable forcing, malgré l’intérêt jamais caché de Lacazette pour les Gunners. Cela devrait changer cet été, car selon Fox Sports, Arsenal serait prêt à faire de gros efforts pour convaincre Lyon de lui céder sa machine à buts. En effet, le probable départ d’Alexis Sanchez, qui souhaite changer d’air pour gagner des titres et intéresse notamment la Juventus, pourrait rapporter jusqu’à 45 ME à Arsenal.

Une somme qui sera immédiatement utilisée pour faire grossir la cagnotte récupérée par l’Olympique Lyonnais. Car selon le média, le club londonien souhaite se rapprocher des 70 ME rêvés par Lyon pour vendre Lacazette. Cela signifierait en tout cas une offre supérieure à 50 ME, ce qui aurait, si cela devait se confirmer, forcément le don d’éveiller l’intérêt des dirigeants lyonnais. Surtout que le joueur rhodanien a mis Arsenal, en compagnie de l’Atlético Madrid, en tête de sa liste en cas de transfert cet été.