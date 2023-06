OL ‍: Une pépite dans le viseur, le prix est dingue

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Après une deuxième saison consécutive sans coupe d'Europe, l'OL veut balayer ses vieux démons et frapper fort lors du mercato estival pour revenir sur le devant de la scène en Ligue 1. Un joueur portugais est visé par la direction lyonnaise.

Seulement septième de la Ligue 1 pour l'exercice 2022/2023, à 5 points des places européennes, l'OL a encore une fois beaucoup déçu. Si les supporters lyonnais ont retrouvé de l'espoir en fin de saison, le résultat reste décevant mais avec l'arrivée du milliardaire John Textor, l'avenir ne peut être que radieux. L'OL, doit cependant être actif sur le marché des transferts et investir. Laurent Blanc qui devrait rester en poste l'année prochaine, exige des recrues. Notamment dans un secteur en particulier. Le milieu de terrain. Malgré le retour de Corentin Tolisso, l'ancien entraîneur du PSG souhaite recruter un numéro 6. Ça tombe bien car selon les informations de Revelo, l'OL suit les traces d'un milieu de terrain portugais.

L'OL surveille une pépite à 40 millions d'euros

Que ce soit l'OM ou Paris, ces dernières années, les équipes françaises aiment piocher dans le championnat portugais pour tenter de dénicher une nouvelle pépite. L'OL ne déroge pas à la règle et a jeté son dévolu sur Florentino Luis. Auteur de 42 matchs cette saison avec Benfica, le milieu de terrain de 24 est un joueur très important des Aigles. Le média portugais affirme que Benfica est ouvert à l'idée de lâcher l'ancien joueur de Getafe contre 40 millions d'euros. Une somme très importante, surtout pour l'OL, malgré les nouveaux investisseurs. L'AC Milan et Aston Villa sont également très intéressés par celui qui a porté le maillot de l'AS Monaco à 11 reprises lors de son prêt durant la saison 2020/2021. Un prêt sans succès mais qui a permis à Florentino Luis de s'imposer finalement dans son club formateur. L'OL est à l'affût et devra être persuasif car la concurrence est rude mais surtout elle dispute une coupe d'Europe, contrairement au club rhodanien.