OL : Accord Marcelo-OL, mais Lyon cherche un attaquant !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Sauf grosse surprise, l'Olympique Lyonnais va rapidement recruter deux défenseurs supplémentaires, mais le mercato rhodanien ne sera pourtant pas terminé. En effet, si Kenny Tete est d'ores et déjà arrivé dans la capitale des Gaules et devrait signer lundi ou mardi son contrat avec l'OL, le défenseur néerlandais sera probablement rejoint par un autre joueur défensif. Car l'Olympique Lyonnais a également accéléré dans le dossier Marcelo. Après une première de 6ME rejetée par le Besiktas, le club de Jean-Michel Aulas est revenu à la charge et l'affaire pourrait se conclure de manière positive. D'autant plus que Marcelo et l'OL seraient déjà tombés d'accord pour le contrat du joueur brésilien de 30 ans affirme L'Equipe. L'opération devrait se finaliser autour de 8ME, et forcément si Marcelo signe des défenseurs devraient partir, on parle de Mapou Yanga-Mbiwa et de Nicolas Nkoulou.

Et les signatures de Marcelo et de Kenny Tete ne mettront probablement pas un point final au marché estival des transferts du côté de l'Olympique Lyonnais. Car Le Parisien l'affirme, les dirigeants de l'OL souhaiteraient recruter un attaquant supplémentaire d'ici le 31 août. L'été sera chaud du côté de Lyon, et les supporters ne sont pas à l'abris d'autres surprises.