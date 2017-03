OL : 4-2 contre la Roma, Lyon a tout gâché avoue Morel

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

Malgré la victoire convaincante face à la Roma (4-2) jeudi, en huitième de finale aller de l’Europa League, l’Olympique Lyonnais a de quoi nourrir des regrets.

Une fois encore, les Gones ont fait preuve d’irrégularité. En effet, il a fallu attendre le deuxième acte pour voir les coéquipiers de Jérémy Morel se lâcher dans le jeu. « Tactiquement, surtout en première période, on était moins bien avec un bloc bas, a commenté le latéral gauche. Pour attaquer, on devait faire des courses de 80 mètres, c'était compliqué pour nos attaquants. On a su rectifier le tir ensuite, ça a été plus facile pour tout le monde. »

Le problème, c’est que l’OL peut aussi passer à côté d’un match entier, surtout face aux équipes jugées inférieures. C’est d’ailleurs ce qui gâche un peu la saison lyonnaise selon Morel. « On sait de quoi on est capable. On l'a montré sur certains matchs cette saison. Mais c'est un peu gênant parce qu'on n'arrive pas à le faire au quotidien. Les matchs on les a un peu trop choisis cette saison », a regretté le défenseur polyvalent, conscient que Lyon a probablement laissé filer le podium en championnat.