OL : 4-0 sans ses deux chefs d'orchestre, Lyon a du coffre

Dans : OL, Ligue 1.

Ce dimanche après-midi, l'Olympique Lyonnais a enchaîné une quatrième victoire de suite en Ligue 1 au Parc OL. En atomisant le Toulouse de Pascal Dupraz (4-0), grâce à des buts de Jallet, Cornet et un doublé de Memphis, le club rhodanien a confirmé sa quatrième place. Et cette nouvelle belle performance à domicile, Jérémy Berthod n'a pu que l’applaudir, surtout que Lyon n'a pas joué avec l'équipe titulaire, puisque Lacazette et Tolisso étaient notamment sur le banc.

« La première période a été compliquée. On a eu un peu de chance et de réussite sur ces deux occasions toulousaines. Ça aurait pu tout changer et on aurait pu être menés à la pause. On s’est bien repris ensuite. C’est une soirée parfaite car on marque encore beaucoup de buts et ce match nous a permis de reposer certains joueurs comme Tolisso et Lacazette. Ça montre la qualité des autres joueurs. Ce match est très important car il était compliqué à préparer entre les deux rendez-vous contre la Roma. Il n’y a pas eu de blessé. C’est une journée vraiment très positive. Il y a de la satisfaction », a lancé, sur le site de l'OL, le consultant lyonnais, qui applaudit donc les remplaçants de Lyon.