OL : 20ME, la Roma fait une offre à Lyon pour Cornet !

Depuis la semaine passée, des rumeurs circulent sur le possible départ de Maxwel Cornet de l'OL lors de cette fin de mercato. On a notamment fait du jeune joueur lyonnais le possible remplaçant d'Ousmane Dembélé au Borussia Dortmund si ce dernier devait finalement partir au FC Barcelone. Bruno Genesio avait même frontalement abordé le sujet en expliquant qu'il ne souhaitait pas le départ de Maxwel Cornet.

Ce mercredi, Le Parisien affirme qu'une autre grosse cylindrée européenne est entrée dans la danse. En effet, l'AS Rome aurait directement contacté les dirigeants de l'Olympique Lyonnais, avec qui les rapports sont excellents, afin de savoir quelles étaient les conditions pour éventuellement envisager le départ de Maxwel Cornet. On ne connaît pas précisément la réponse de l'OL à l'interrogation de la Roma, mais forcément cet intérêt du club italien peut changer la donne, surtout si la proposition financière est à la hauteur. Et cela semble être le cas, puisque le quotidien affirme que l'AS Rome aurait offert 20ME à l'Olympique Lyonnais pour Cornet.