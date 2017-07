Officiel : Myziane Maolida prolonge son contrat à l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Présent dans le groupe professionnel de Bruno Genesio depuis la reprise de l'entraînement, Myziane Maolida a prolongé son contrat à l'Olympique Lyonnais ce mercredi. Le jeune attaquant de 18 ans est désormais lié avec son club formateur jusqu'en 2022.

« Je suis très heureux de prolonger avec mon club formateur. C’est une grande satisfaction et ça montre que je suis dans le projet. C’est à moi maintenant de montrer que je mérite tout ça, et de faire ma place dans le groupe. J’ai été bien intégré, je m’entends bien avec tous les joueurs. C’est une grande fierté, j’ai beaucoup travaillé pour, j’ai fait de bonnes performances et je suis récompensé. Mes ambitions sont désormais de rester avec le groupe, de gratter le maximum de temps de jeu et de fouler la pelouse du Groupama Stadium », a lancé, sur le site de son club, Maolida, qui espère maintenant faire son trou chez les pros après avoir marqué en match amical face au Celtic Glasgow.