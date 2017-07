Officiel : Lacazette à Arsenal jusqu'en 2022 pour 60ME !

Dans : OL, Foot Europeen, Mercato, Premier League.

C'est désormais officiel, Alexandre Lacazette est un joueur d'Arsenal, puisque ce mercredi après-midi l'Olympique Lyonnais et les Gunners ont simultanément officialisé le transfert de l'attaquant français de l'OL. Le club de Jean-Michel Aulas a donné les détails financiers de cette opération qui est le plus gros transfert de l'histoire de Lyon, mais également d'Arsenal.

« L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son attaquant international Alexandre Lacazette à Arsenal pour un montant total maximum de 60 M€, dont 7 M€ d’incentives. Le montant de ce transfert constitue le plus important jamais réalisé par l’Olympique Lyonnais. La plus-value sur ce transfert, égale au montant de la cession puisque le joueur est issu de l’Academy OL, est également la plus importante de l’histoire du club. Arrivé à l’O.L. en 2003 à l’âge de 12 ans, Alexandre Lacazette a évolué 15 saisons à l’O.L., dont 8 sous le maillot de l’équipe professionnelle avec laquelle il a joué 275 matches et marqué 129 buts. L’Olympique Lyonnais remercie Alexandre pour son professionnalisme et son attachement au club et le félicite pour son efficacité qui le classe parmi les meilleurs buteurs de l’histoire du club avec 129 buts en 275 matches, derrière Fleury Di Nallo, Bernard Lacombe et Serge Chiesa. Alexandre Lacazette détient le record de buts marqués en une saison de Ligue 1 par un joueur de l’O.L. (28 buts en 2016/2017) et il est le seul à avoir franchi trois saisons consécutives la barre des 20 buts en Ligue 1 », rappelle l’Olympique Lyonnais.