Officiel : Aldo Kalulu prêté par l’OL à Rennes

Présent ce lundi dans la cité bretonne pour y passer la visite médicale préalable, Aldo Kalulu s’est engagé pour le Stade Rennais jusqu’à la fin de la saison sous la forme d’un prêt sans option d’achat. L'attaquant de 20 ans était barré à l'Olympique Lyonnais, et il tentera d'aller chercher du temps de jeu au sein d'un effectif moins garni en attaque, notamment avec les départs de Sio (CAN) et Ntep (transfert à Wolfsbourg).