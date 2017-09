Limasssol - OL : les compos (19h00 sur bein SPORTS 1)

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Limassol : à venir

OL : Lopes - Rafael, Marcelo, Morel, Marçal - Tousart, Ferri - Cornet, Fékir, Memphis - Mariano

Bruno Genesio a presque sorti la grosse équipe pour ce premier rendez-vous européen de la saison. Lopes est bien présent dans les buts, et la défense est au complet. Au milieu, Ferri reprend sa place, et Ndombélé devra donc attendre pour ses débuts sous le maillot de l’OL. enfin, Cornet prend la place de Traoré, qui avait paru fatigué contre Guingamp après ses voyages en compagnie du Burkina-Faso. Grenier, Grange et Mendy sont en tribunes pour ce match.