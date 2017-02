L1 : Lyon se met en pétard et explose Metz

Dans : OL, Ligue 1, Metz.

L'Olympique Lyonnais n'a pas fait dans la dentelle contre Metz en infligeant un dur mais logique 5-0 aux Lorrains. A noter le doublé de Memphis Depay et les 20 buts marqués par l'OL en quatre matches.

Dans une affiche qui sentait la poudre entre deux formations qui devront jouer le match aller à une date ultérieure suite à l'affaire des pétards, le FC Metz n'y aura cru que quelques secondes. En effet, sur la toute première action du match, la défense de l'OL était à la ramasse, mais seul face au but vide Mandjeck réussissait à se rater...et en plus à percuter le poteau (1e).

A partir de là, les Lyonnais se mettaient en action et allaient totalement dominer la rencontre. Il fallait cependant attendre juste avant la pause pour voir Memphis Depay ouvrir le score (1-0, 43e). Et le Néerlandais allait rapidement s'offrir son premier doublé sous le maillot de l'OL en marquant juste après la coupure (2-0, 54e). Metz était à la dérive et sur un service de Memphis Depay vers Lacazette, Balliu trompait son propre gardien (3-0, 75e). Les Lorrains craquaient encore une fois suite à un gros numéro de Lacazette dans la surface messine (4-0, 77e).

Les occasions se multipliaient, Depay ratant le cadre (82e) ou Ghezzal voyant son tir être repoussé sur la ligne (84e). Mais Valbuena, entré quelques minutes avant, participait aussi à la fête en réalisant un lob parfait (5-0, 90e+2). Avec cette victoire l'OL n'abdique toujours pas dans la course au podium, et prend de l'air par rapport à l'ASSE et l'OM. Pour Metz, la situation ne s'améliore évidemment pas.