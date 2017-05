Enquête de UEFA : L'OL ne craint aucune exclusion et dit pourquoi !

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

On l'a appris vendredi après-midi, l'UEFA a diligenté une enquête suite à la demi-finale entre l'Olympique Lyonnais et l'Ajax Amsterdam, l'instance européenne reprochant notamment l'utilisation de fumigènes, un envahissement de terrain ou bien encore des jets de projectiles. De quoi forcément inquiéter l'OL et ses supporters, le club rhodanien étant sous la menace d'une interdiction de Coupe d'Europe suite aux sérieux incidents du match face au Besiktas. L'UEFA s'étant donnée jusqu'au 20 juillet pour étudier ce dossier, Lyon a donc du temps pour préparer sa défense.

Cependant, du côté du club de Jean-Michel Aulas on est d'une sérénité totale et on semble ne rien craindre dans ce dossier. « A chaque match européen ou presque, des procédures sont ouvertes. Au pire, on prendra une amende. Pour que notre sursis saute, il faudrait vraiment que des faits très graves se produisent », explique, dans Le Progrès, Xavier Pierrot, stadium manager du Parc OL. Ainsi, les jets de projectiles reprochés par l'UEFA seraient simplement le lancer de...boulettes en papier. L'OLympique Lyonnais est donc plutôt zen dans ce dossier, et n'envisage pas une interdiction de Coupe d'Europe.