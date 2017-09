EL : L'OL craque à Limassol dans le temps additionnel...

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Lors de la première journée de la phase de groupes de l'Europa League, l'Olympique Lyonnais a concédé un triste match nul à Limassol dans les ultimes secondes de jeu (1-1), malgré l'ouverture du score de Memphis Depay.

Après sa demi-finale perdue contre l'Ajax la saison dernière, le club lyonnais a pour objectif d'aller en finale de l'Europa League, qui se déroulera dans son Groupama Stadium en mai 2018. Et pour débuter sa campagne européenne, la 21e de suite, l'OL se déplaçait à Limassol. Comme prévu, ce premier match à Chypre n'était pas une partie de plaisir puisque les Gones rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0 à la 45e), malgré des occasions de Fekir (21e) et de Mariano (25e, 39e), et aussi deux grosses frayeurs sorties par Lopes (30e, 32e).

Après la pause, le gardien rhodanien se montrait encore décisif, sur une frappe de Maglica (47e) et une tête de Roberge (48e)... avant l'ouverture du score de l'OL ! Sur un centre de Cornet détourné par la main de Jander, l'arbitre sifflait penalty à la demande de son juge de surface (52e). Memphis Depay transformait cette offrande sur sa droite malgré le bon plongeon de Vale (0-1 à la 53e). Suite à ce but de la délivrance, Lyon disposait de plusieurs balles de break, mais Fekir (60e) et Mariano (62e) ne trouvaient pas les filets... L'OL restait donc vulnérable, et l'Apollon égalisait finalement dans le temps additionnel avec Sardinero, qui s'aidait du poteau (1-1 à la 90e).

Avec ce triste dénouement à Chypre, un pays qui ne réussit pas à l'OL, Lyon se classe deuxième du Groupe E avec un point derrière l'Atalanta, qui a atomisé Everton (3-0), pourtant favori et désormais bon dernier après une journée.