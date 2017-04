Bastia - OL : L'OL quitte Furiani, le délégué s'explique (ou presque)

Dans : OL, Ligue 1, Bastia.

Peu après 20 heures, le bus de la délégation lyonnaise a enfin été en mesure de quitter le stade de Bastia afin de rejoindre l'aéroport corse où un avion les attend afin rentrer dans la capitale des Gaules suite à l'annulation de la rencontre de ce dimanche après-midi.

Le délégué de la LFP, dans une brève et assez hallucinante conférence de presse, a indiqué les circonstances qui ont abouti à cette décision prise à la pause alors que le score était de 0-0. « Les conditions sportives n’étaient plus réunies, nous avons décidé, le Préfet, les arbitres et moi-même d’arrêter la rencontre. Concernant la décision sur la suite du match, les commissions compétentes prendront une décision (…) Si on a hésité à débuter le match ? Non, on a commencé la rencontre avec 50 minutes de retard. Le match s’est déroulé en première mi-temps, il s’est arrêté en deuxième mi-temps », a confié, visiblement gêné aux entournures, le représentant de la LFP.