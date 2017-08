OGCN : L'Inter va avoir le bonjour Dalbert ce lundi

Dans : OGCN, Mercato, Serie A.

L’OGC Nice, qui se prépare à effectuer un recrutement d’ampleur en faisant venir Wesley Sneijder, va devoir craquer sur un dossier dans l’autre sens.

En effet, en froid avec sa direction et son entraineur depuis plusieurs semaines, Dalbert Henrique va avoir gain de cause et est attendu ce lundi à Milan. Il passera sa visite médicale en vue de sa signature pour l’Inter, affirment conjointement la Gazzetta et Sky Italia. Dans cette opération, le club azuréen devrait récupérer 20 ME, ce qui est tout de même une très bonne affaire pour un joueur venu à Nice il y a un an de cela pour 10 fois moins cher, soit 2 ME.