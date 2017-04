Nice : Lucien Favre clarifie radicalement son avenir

Dans : OGCN, Ligue 1.

L'OGC Nice avait fait fort l'été dernier en recrutant Lucien Favre afin de remplacer Claude Puel, parti lui à Southampton. Convoité par plusieurs clubs, le technicien suisse avait choisi le club azuréen. Et avec un peu de recul, Jean-Pierre Rivère ne doit pas regretter son choix, Lucien Favre ayant permis à Nice de vivre une saison incroyable et d'être en course pour une possible place en Ligue des champions.

Mais des rumeurs circulaient ces dernières semaines sur un éventuel départ de Lucien Favre l'été prochain. Interrogé sur cette possibilité, l'entraîneur de l'OGC Nice a fermement démenti un tel désir, rappelant qu'il n'était pas du genre à papillonner. « Ce sont des rumeurs… Il me semble que j'ai toujours fait plusieurs saisons partout où je suis passé: quatre ans à Echallens, quatre ans à Yverdon, deux ans au Servette, quatre ans à Zurich, plus de deux ans à Berlin et presque cinq ans à M'Gladbach. Les chiffres sont là, voilà! », a explique, sur Nice-Matin, le coach de l’OGC Nice, bien décidé à continuer sa route sur la Côte d’Azur. Il est vrai qu'il y a pire endroit pour exercer le métier d'entraîneur.