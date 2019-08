OGCN : 5 joueurs ciblés au mercato, ça va faire des jaloux

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1.

Pour l’heure, le mercato de l’OGC Nice se résume au départ d’Allan Saint-Maximin à Newcastle et à la venue du jeune Khephren Thuram.

Mais alors que le rachat du club par Jim Ratcliffe se précise, le club azuréen pourrait frapper un grand coup sur le marché des transferts en cette fin du mois d’août. Et selon les informations obtenues par Nice-Matin, cinq joueurs figurent sur les tablettes de la direction sportive. En défense, un ancien de la maison plaît beaucoup en interne : Dalbert, indésirable à l’Inter Milan. Nice, qui piste également un milieu de terrain pourrait jeter son dévolu sur Orel Mangala, qui figurait il y a peu dans le viseur de Lyon et de Lille. Enfin en attaque, ce sont essentiellement des jeunes à fort potentiel qui sont ciblés et les noms d’Alexis Claude-Maurice, Adam Ounas et Kasper Dolberg ont fuité. Reste à voir si financièrement, Jim Ratcliffe mettra d’emblée les gros moyens afin de marquer les esprits…