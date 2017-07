Nantes : Ranieri définit sa priorité pour le poste de gardien

Dans : FC Nantes, Mercato, Serie A.

En quête d'un nouveau gardien de but durant ce mercato estival, le FC Nantes regarde activement du côté de la Serie A. Après avoir subi deux échecs avec Sirigu et Ospina, les Canaris tentent leur chance avec Ciprian Tatarusanu (Fiorentina), mais aussi et surtout avec Orestis Karnezis. Selon Sky Sport Italia, Claudio Ranieri connaît très bien l'international grec pour l'avoir coaché en sélection en 2014, et l'entraîneur italien en aurait même fait sa priorité estivale. Reste désormais à savoir si Karnezis est intéressé par le projet nantais, alors que Crystal Palace, Watford et Fenerbahçe sont également intéressés...