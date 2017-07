Nantes : Ranieri « bien au-dessus » de Conceiçao, un cadre le confirme

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

L’été a été chaud et mouvementé au FC Nantes avec le départ surprise de Sergio Conceiçao, parfaitement géré par Waldemar Kita. Le boss des Canaris a répondu aux attentes en enrôlant Claudio Ranieri, l’ancien coach de Leicester. Cadre du FC Nantes sous Conceiçao, Valentin Rongier s’est exprimé dans L’Equipe sur la différence entre les deux entraîneurs. La méthode est différente et il est évidemment trop tôt pour juger le coach Italien. Mais une chose est certaine, le palmarès de ce dernier est « au-dessus » de celui du coach de Porto, son expérience aussi.

« Je ne m’attendais pas du tout au départ de Conceiçao, surtout après qu’on se soit dit ‘au revoir, bonnes vacances’. C’est un peu frustrant quand on met des bases en place avec un coach et qu’on sait comment il fonctionne. Mais il faut tirer un grand coup de chapeau au président, qui ne s’est pas laissé abattre et a tapé encore plus haut. Même si Conceiçao est un très bon entraîneur, le palmarès de Ranieri est bien au-dessus » a confié Valentin Rongier. Le nouveau coach du FC Porto saura apprécier…