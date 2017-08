Nantes : Les cinq pistes chaudes des Canaris au mercato

Dans : FC Nantes, Mercato, Foot Mondial.

Suite à un début de championnat catastrophique, le FC Nantes doit renforcer son effectif au plus vite pour que les grands débuts de Claudio Ranieri ne tournent pas au cauchemar.

Après deux journées de championnat, le FC Nantes est avant-dernier de L1 avec zéro point et sans avoir marqué le moindre but. Pire encore, face à l'OM samedi dernier (0-1), les Canaris ont perdu deux joueurs clés sur blessure. Touchés respectivement à l'épaule et à la clavicule, Rongier et Diego Carlos seront absents pendant plusieurs semaines. Par conséquent, le FCN doit recruter pour combler les manques. Après avoir notamment recruté Tatarusanu, Pallois et Girotto, Nantes s'active au mercato. En course pour s'attacher les services de Brown Ideye, buteur du Tianjin TEDA, le FCN pense aussi à Anthony Mounier (Bologne). Mais ce n'est pas tout...

En effet, selon Nabil Djellit, le président Kita est en train « de boucler l'arrivée de Lucca ». En négociations avec les Corinthians pour recruter l'ailier gauche de 27 ans, Nantes pourrait avoir gain de cause dans ce dossier estimé à 5 ME, surtout que son agent était à Nantes le week-end dernier pour discuter avec la direction jaune et verte. De plus, Nantes aimerait aussi recruter le défenseur central Lucas Verissimo (Santos), sauf que cela serait impossible si Lucca venait à signer car Nantes n'aurait plus de place d’extra-communautaire dans son effectif. Et d'un autre côté, les Canaris travaillent toujours sur le potentiel prêt de Jeff Reine-Adélaïde (Arsenal). Assez calme jusque là, le mercato estival du FC Nantes devrait donc s’enflammer dans les prochains jours...