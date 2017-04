Nantes : Kita le dit, il est amoureux de Conceiçao

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

A la surprise générale, le FC Nantes a annoncé samedi soir, après la victoire contre Lorient, la prolongation de contrat de Sergio Conceiçao jusqu'en 2020. Alors que l'on savait que l'entraîneur portugais des Canaris avait rencontré cette semaine à Paris son président, l'accord total entre les deux parties avait été gardé bien secret. Car Waldemar Kita l'a confié, la signature de la prolongation était intervenue avant le match face aux Merlus. Et le boss du FC Nantes de dire toute sa joie de voir Conceiçao rester au club.

« C’est vrai que c’était signé avant ce match (…) Je pense que cette maison a besoin et elle doit être respectée par rapport à tout ce qu’il s’est passé ici depuis quelques générations. Je pense qu’on a trouvé quelqu’un qui a comme qualité d’être jeune, il a envie de travailler et il est très passionné », a confié, sur BeInSports, le président du FC Nantes, qui a fait un beau cadeaux aux supporters des Canaris. De quoi ramener un peu de calme dans une relation souvent houleuse entre Waldemar Kita et les fans nantais.