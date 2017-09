Nantes : Kita colle déjà Ranieri sous pression !

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

La saison de Ligue 1 a déjà commencé depuis quatre matches, et le FC Nantes pointe à une peu glorieuse 15e place, même s'il est évidemment trop tôt pour tirer des conclusions. Mais, après la fin du mercato, Waldemar Kita a clairement fait savoir qu'il pensait avoir fait de gros efforts financiers pour répondre aux exigences de Claudio Ranieri. Ce dernier a eu les joueurs qu'il souhaitait, et le président des Canaris lui demande d'avoir des résultats à la hauteur des investissements.

Dans Presse-Océan, Waldemar Kita est direct. « Écoutez, on est content d’une manière générale, mais on aurait pu faire plus… J’aurais aimé avoir un élément, voire deux, de plus dans le domaine offensif. L montant de mon investissement ? Je pense que j’ai mis 20 millions d’euros. Quel objectif ? Je ne suis pas l’entraîneur, vous lui demanderez. J’ai essayé de répondre du mieux possible à ses désirs pour faire la meilleure saison. J’ai quand même pris neuf joueurs. Avec Claudio Ranieri, j’ai des relations qui sont professionnelles. Je suis respectueux. Voilà, je pense que cela suffit… », a prévenu le dirigeant du FC Nantes, probablement encore marqué par le cas Sergio Conceiçao.