Nantes : Conceiçao se méfie du Lyon blessé par l'Ajax

Dans : FC Nantes, Ligue 1, OL.

L'Olympique Lyonnais aura fort à faire dimanche face à une formation nantaise qui est dans une belle dynamique avec dix points pris sur douze. Et l'OL ne doit surtout pas s'attendre à la promenade de santé qu'avait été le match aller à la Beaujoire. Car depuis, le FC Nantes a fait appel à Sergio Conceiçao et ce dernier a remis les Canaris dans le bon sens. Ce samedi, à la veille du déplacement au Parc OL, le coach portugais est lui très prudent, car s'il a bien vu le naufrage de Lyon à Amsterdam, Conceiçao s'attend à un tout autre match et un tout autre OL.

« C’est un contexte différent. J’ai vu le match contre l’Ajax, mais on ne peut pas en tirer grand-chose. On connaît les qualités individuelles des joueurs de Lyon. La deuxième mi-temps a été très ouverte, avec des situations de but d'un côté et de l'autre. Pour le FC Nantes, ce sera un match différent. On doit se concentrer sur notre équipe pour essayer de prendre des points. On doit être forts, avoir l'agressivité. Les Lyonnais voudront changer l'ambiance et l'état d'esprit avant un match retour très important pour eux. Les joueurs qui entrent sur le rectangle veulent toujours gagner. Ce sera un match difficile, comme toujours. Le début de match sera très important », prévient Sergio Conceiçao, qui se méfie visiblement terriblement d’un Lyon blessé.