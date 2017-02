Nantes : Conceição détruit le jeu de Nancy... et de la L1

Dans : FC Nantes, Ligue 1, Nancy.

Frustré après la défaite de son FC Nantes contre Nancy dimanche (0-2), Sergio Conceição a critiqué le jeu déployé par un adversaire qui a refusé le jeu, comme cela est souvent le cas en Ligue 1...

Après une première période faste entre son arrivée en décembre et la mi-janvier, où son équipe jaune et verte a enchaîné six victoires en sept matchs toutes compétitions confondues, Sergio Conceição connaît un premier creux de résultats. Nantes n'a effectivement plus gagné depuis le 18 janvier et reste sur trois défaites en quatre matchs. Dimanche, les Canaris ont dominé Nancy (61 % de possession, 14 tirs à 8), mais un manque de réalisme offensif couplé à une absence de rigueur défensive ont coûté une sévère défaite (0-2). Et ce revers, le coach portugais a bien du mal à le digérer. Déçu après cette deuxième défaite de suite face aux Lorrains, Conceição a exprimé tout son énervement par rapport à la stratégie de son adversaire.

« On a essayé de mettre du rythme, on cherche à jouer au ballon, mais on tombe contre des équipes comme ça qui jouent un jeu direct, avec des longs ballons et se ruent sur les deuxièmes ballons. Pour moi, ce n’est pas du foot. Mais, c’est la stratégie de l’adversaire. Nancy a gagné, il a raison. II faut respecter ça. On a beaucoup essayé. Le meilleur joueur de Nancy était leur gardien de but en première période. On a essayé de jouer au foot. Ils n’arrivaient dans notre dernier tiers de terrain que sur du jeu direct et des longs ballons. Mais je vois que c’est comme ça le foot, ici, en France, il y a beaucoup d’équipes comme ça… », a avoué, en conférence de presse d'après-match, l'entraîneur nantais, qui n'hésite donc pas à élargir sa critique sur le jeu de Nancy à une grande partie des clubs de Ligue 1.