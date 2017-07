Nantes : Bordeaux refuse une première offre pour Pallois

Dans : FC Nantes, Bordeaux, Ligue 1, Mercato.

D’ores et déjà d’accord avec le FC Nantes, Nicolas Pallois attend désormais que les Canaris se mettent d’accord avec les Girondins de Bordeaux au sujet de l’indemnité de transfert du joueur. Mais visiblement, ce n’est pas pour tout de suite. En effet, le club au scapulaire a refusé une première proposition du FC Nantes, comme l’a confirmé le président Stéphane Martin à nos confrères de Sud-Ouest.

« Nicolas Pallois est sous contrat, on n’a pas pléthore d’arrières centraux : que lui ait envie pour avoir un contrat long, on le comprend, mais il faut aussi qu’on y trouve notre compte. On n’est pas dans l’optique qu’il parte à tout prix, l’offre doit correspondre à la valeur du joueur » a expliqué le patron des Girondins de Bordeaux. Reste à savoir à quelle hauteur la direction bordelaise a fixé le prix de son défenseur central de 29 ans, à qui il ne reste plus qu’une année de contrat en Gironde.