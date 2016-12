FCN : Nantes sur un triste podium en Europe

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Sorti de la zone rouge de Ligue 1 au bénéfice de ses deux victoires consécutives face à Angers et Montpellier, et avec un match en moins à disputer contre Caen, le FC Nantes va mieux. Mais le bilan de la première moitié de saison n'est guère glorieux pour la formation de Waldemar Kita. Et les Canaris ont même le triste privilège de figurer sur le podium des pires attaques des grands championnats européen.

Au premier rang de ce classement déprimant, on trouve Empoli qui en 18 matches de Serie A a marqué....10 buts. Le club italien est suivi de près par Darmstadt, qui en Bundesliga n'a planté que 11 buts en 16 matches. Enfin, le troisième de ce hit-parade de l'inefficacité est donc le FC Nantes avec 12 buts inscrits depuis le début du championnat.

Cependant, les Canaris ont un gros avantage par rapport au club allemand. En effet, le FC Nantes est 17e de Ligue 1, alors que Darmstadt est bon dernier du championnat d'Allemagne avec seulement 8 points, tandis qu'Empoli est également 17e. A noter qu'en Espagne, Leganes et Osasuna sont derniers niveau efficacité avec 13 buts, tandis qu'en Premier League c'est Hull City avec 14 buts.