FCN : Conceição dans le doute, Gillet passe aux menaces

Dans : FC Nantes, Mercato.

Sous contrat au FC Nantes jusqu’en 2018, Guillaume Gillet envisage de rester la saison prochaine. Mais le milieu de terrain a posé ses conditions.

Pour commencer, le Belge exige une prolongation qui lui permettrait d’évoluer sans pression. « Mon souhait est de me mettre à table pour discuter d’abord avec le FC Nantes parce qu’il ne me reste qu’un an de contrat. A 33 ans, ce n’est pas quelque chose de confortable », a confié Gillet, annoncé dans le viseur du Standard de Liège. Et en plus d’un nouveau bail, l’ancien Bastiais attend de savoir si le club nantais parviendra à conserver l’entraîneur Sergio Conceição, à l’origine de la métamorphose des Canaris.

« Il y a aussi l’avenir du coach qui est aussi très important à mon sens, a ajouté le capitaine du FCN. Depuis quatre mois, j’ai appris à le connaître beaucoup mieux et à travailler avec lui. Ça m’a plu énormément et je suis même proche de dire que c’est l’entraîneur avec qui je me plais le plus au quotidien aux entraînements ou en matchs. J’adore sa façon de faire, sa façon d’être. Pour moi, ça sera primordial de voir ce que le coach va faire. » Autant dire que Nantes pourrait perdre gros cet été...