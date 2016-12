FC Nantes : Les Canaris se remplument, merci Conceição

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Sergio Conceição, entraîneur de Nantes, après la victoire contre le MHSC (1-0) : « C'est une victoire importante. Sincèrement, un match nul aurait été plus correct. Mais on a gagné avec le mental. Trois matchs en huit jours, ce n'est pas facile. Mais on a fait un travail important. On n'a pas assez utilisé la profondeur. Mais dans l'esprit, c'était magnifique. Je suis content de ça. Tout le monde est heureux dans le vestiaire. Mais on peut faire beaucoup mieux. Au niveau qualitatif, c'était le match le moins abouti des trois. Mais les trois points sont importants. Je suis sûr que l'on fera une deuxième partie de championnat meilleure. Je commence à bien connaître le groupe. Mes joueurs respectent beaucoup le message que je souhaite leur passer, c'est important. Ce soir, Dupe était la meilleure option. Il a été serein, tranquille. C'était bien ».