FC Nantes : Faire la bringue en boite, Harit admet une erreur

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Mis à l'écart du groupe nantais par Sergio Conceiçao pour le match à Bastia, après avoir été repéré dans une discothèque de la région alors que le FC Nantes s'apprêtait à recevoir Dijon, Amine Harit a retrouvé le chemin de la compétition dimanche contre Monaco. Alors que les choses se sont arrangées avec son entraîneur, le jeune milieu de terrain nantais fait son mea culpa ce mardi dans Presse-Océan. L'occasion pour lui de plaider coupable et de confier qu'il ne commettrait plus ce genre de bêtise.

« Ça m’a fait plaisir de rejoindre le groupe et de rejouer. Cela a été un petit moment difficile après une petite erreur de ma part. Je sais que ça ne va pas se renouveler. Maintenant, tout ça, c’est du passé. Je laisse ça derrière moi. C’est avec les erreurs qu’on apprend. Je pense que j’ai beaucoup appris de cette erreur », confie Amine Harit, qui ne pensait pas être pris par la patrouille, mais avait probablement oublié que désormais avec les réseaux sociaux les footballeurs professionnels étaient suivis en permanence. Plus besoin d'un Guy Roux pour savoir si les joueurs sortent en boite...Twitter et Facebook s'en chargent.