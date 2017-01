MU : Martial va rapporter 10 ME de plus à Monaco

Dans : Monaco, Premier League, Foot Europeen, OL.

Vendu initialement pour 50 millions d'euros de Monaco à Manchester United à l'été 2015, Anthony Martial devrait bientôt rapporter un joli chèque de 10 ME sur les bureaux de l'ASM...

Samedi après-midi, lors de la qualification des Red Devils en 16e de finale de la Cup contre Reading (4-0), l'attaquant français a inscrit le deuxième but de la rencontre sur une passe de Rooney à la 15e minute de jeu, son sixième cette saison après en avoir marqué 17 l'an dernier. Cette nouvelle réalisation porte donc son total à 23 buts sous le maillot mancunien... L'attaquant des Bleus s'approche ainsi à deux unités de la fameuse barre des 25 buts, un seuil qui déclenchera automatiquement le versement de 10 millions d'euros supplémentaires à Monaco. Une très bonne nouvelle pour le club de la Principauté, qui pourrait se servir de cette somme hypothétique pour se renforcer au mercato hivernal. Ce bonus pourrait ainsi être le premier des trois de ce transfert à tomber...

Après cette clause de 10 ME, qui pourrait sauter lors des prochains jours avec les matchs contre Hull en Coupe mardi et face à Liverpool dimanche en Premier League, deux autres pourraient rapporter 20 ME de plus à l'ASM. Si le bonus de 10 ME pour 25 sélections en équipe de France semble atteignable, sachant que Martial en est actuellement à 15, le deuxième, qui porte sur un potentiel Top 10 au Ballon d'Or, est plus compliqué à valider. Mais quoi qu'il en soit, Monaco est pratiquement assuré de toucher un joli bonus de 10 ME un an et demi après ce transfert record...