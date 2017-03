Monaco : Thierry Henry donne un conseil en or à Mbappé

Dans : Monaco, Ligue 1.

Depuis plusieurs semaines, un parallèle est fait entre la carrière de Thierry Henry et celle de Kylian Mbappé, les deux joueurs ayant comme point commun de s'être révélés sous le maillot de l'AS Monaco. Et, au lendemain du premier match de Mbappé sous le maillot de l'équipe de France, l'ancien buteur des Gunners a accepté d'évoquer celui dont on fait son successeur. S'il se dit fan de Kylian Mbappé, Thierry Henry a tout de même un précieux conseil à donner à ce dernier.

Et c'est sur Canal+ que l'homme aux 123 matches et 51 buts en équipe de France dit à l'attaquant de l'AS Monaco ce qu'il doit faire pour atteindre le nirvana footballistique. « Il faut que Mbappé devienne Mbappé. Qu’est-ce qu’il est bon ! ! Oh ! là, là ! Il m’a donné l’impression d’avoir la tête sur les épaules. J’aime bien le regarder jouer parce qu’il pense. On ne parle jamais du cerveau d’un joueur, ça m’énerve. Quand je le regarde dribbler, il pense. [Il insiste.] Et ça, c’est le plus important chez un joueur. C’est le signe d’un mec qui peut aller très loin. Un conseil ? Développe ton cerveau, deviens un tueur. Quand tu regardes un match, observe le mouvement des joueurs. Comprends qui est faible, qui il faut attaquer, comment l’attaquer. La différence entre un bon et un très grand joueur, c’est que le très grand est un TU-EUR », confie Thierry Henry, convaincu que Kylian Mbappé a les atouts pour atteindre ce niveau.