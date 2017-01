Monaco : Le match contre l'OM fait trembler Sidibé

Dans : Monaco, Ligue 1, OM.

Avant le duel dominical contre l'Olympique de Marseille, Djibril Sidibé, le latéral droit de l'AS Monaco, a confié une certaine inquiétude...

Dimanche soir, le choc de la 20e journée de Ligue 1 opposera Marseille à Monaco. Au cours de cette rencontre de haut de tableau, l'ASM veut se rassurer après un début d'année 2017 mitigé, avec deux qualifications compliquées en Coupe de France contre Ajaccio (2-1) et en Coupe de la Ligue contre Sochaux aux tirs au but. Mais pour cela, le club de la Principauté, qui souhaite reprendre son avance sur le PSG tout en restant à distance de Nice, aura fort à faire... C'est en tout cas l'avis de Djibril Sidibé, qui estime que cet OM en pleine forme ne sera pas un adversaire facile.

« La reprise n'a pas été facile. L'important est d'enchaîner les victoires pour engranger un maximum de confiance. Tous les joueurs ont participé à un match. C'est important de reprendre le rythme. Tout le groupe est prêt. Nous avons beaucoup de matchs à disputer. Nous devons nous concentrer et conserver notre niveau d'exigence. Face à l'OM, on s'attend à un match compliqué face à une belle équipe dans un contexte électrique. À nous de jouer notre jeu et faire un match plein », a lancé, en conférence de presse, le défenseur de Monaco, qui avoue donc que la troupe de Jardim va connaître un match difficile au Vélodrome.