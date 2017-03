Monaco : 150ME réclamés à Man Utd pour Mbappé ?

Dans : Monaco, Premier League, Mercato, Equipe de France.

Alors qu'il vient de connaître sa première sélection en équipe de France face au Luxembourg samedi (1-3), Kylian Mbappé agite déjà la rubrique mercato.

Devenu le plus jeune international français depuis 1955 et Maryan Wisniewski, Kylian Mbappe est sérieusement en train de dépoussiérer tous les records de précocité au sein du football français. À 18 ans, l'attaquant de Monaco n'en finit plus d’impressionner. Et sa bonne entrée en jeu face au Luxembourg a continué d'attiser les convoitises. Suivi par tous les plus grands clubs européens, le natif de Bondy est désormais dans le viseur de Manchester United.

Prêt à tout pour recruter la nouvelle pépite tricolore, le club anglais pourrait même offrir 150 millions d'euros à l'ASM, selon The Express. Une somme record et colossale qui donnerait potentiellement un avantage à MU. Si le mercato estival est encore loin, la concurrence dans ce dossier est des plus féroces. Le Real Madrid, Barcelone, le Paris Saint-Germain, Chelsea et Arsenal sont notamment sur les traces du « nouveau Thierry Henry », qui devrait donc vivre un été mouvementé alors qu'il envisage clairement de rester à Monaco.