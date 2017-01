Mercato : L'OL traîne à signer, Monaco débarque sur Cafu !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, OL.

Cité comme la priorité de l'Olympique Lyonnais pendant plusieurs jours, son agent étant même annoncé cette semaine dans la capitale des Gaules, Jonathan Cafu est toujours attaquant de Ludogorets. Et la piste qui menait vers le joueur brésilien de 25 ans semble même avoir été mise de côté par Jean-Michel Aulas et le staff de l'OL. Mais, alors que l'on parle désormais de Memphis Depay et surtout d'Adnan Januzaj à l'Olympique Lyonnais, le dossier Cafu n'est cependant pas abandonné par tout le monde en Ligue 1.

En effet, selon FootMercato, l'AS Monaco est entré dans la danse en prenant directement contact avec le clan Cafu. Le club de la Principauté, en quête d'un profil similaire à l'attaquant de Ludogorets, aurait fait savoir au représentant de Jonathan Cafu qu'une offre était possible afin de convaincre le club bulgare de vendre son joueur avant la fin de la période hivernale des transferts. Reste à savoir si Monaco ira au bout de cette opération ou s'il s'agit d'une partie de poker menteur avec l'Olympique Lyonnais, qui pourrait changer rapidement ses plans si les pistes anglaises échouaient. C'est là tout l'art du mercato...