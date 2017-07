Mbappé vaut 20 fois plus que Ronaldo au même âge !

Dans : Monaco, Ligue 1.

Il est souvent difficile de comparer les joueurs de différentes époques. Surtout lorsqu'il s'agit des plus doués de leur génération. Ce samedi, le quotidien espagnol As s’est pourtant amusé à commenter des chiffres concernant Kylian Mbappé et le retraité Ronaldo.

Toute l’Europe est probablement au courant, l’attaquant de l’AS Monaco pourrait devenir le joueur le plus cher de l’histoire cet été. On parle d’un possible transfert à 140 M€ ! A 18 ans, l’âge du Monégasque champion de France, demi-finaliste de la Ligue des Champions et vainqueur de l’Euro U19, le Brésilien ne valait que 7 M€, soit le montant déboursé par le PSV Eindhoven pour le recruter en 1994. Le calcul est simple, Mbappé vaudrait 20 fois plus qu’El Fenomeno au même âge !

C’est dire à quel point les époques sont différentes. D’autant que Ronaldo, lui, était déjà champion du monde avec la Seleção (même s’il n’avait pas joué pendant la compétition), sans compter la Coupe du Brésil remportée avec Cruzeiro. A noter aussi que l’international tricolore compte 27 buts en 58 matchs en club, contre 83 réalisations en 87 apparitions pour le double Ballon d’Or au même stade de leur carrière. Vous l’aurez compris, Ronaldo était en avance. Reste à savoir si Mbappé le rattrapera.