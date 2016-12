Fabinho recruté pour 0,10 euro, la magie de Football Leaks à Monaco !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

L'affaire Football Leaks place l'AS Monaco au coeur des débats ce mercredi et nul doute que le club de la Principauté va devoir se défendre rapidement. Car ce mercredi, Mediapart dévoile les méthodes très spéciales de Dmitri Rybolovlev, le milliardaire russe propriétaire du club de la Principauté depuis cinq ans mélangeant les genres selon notre confrère.

Browsefish est une société qui ne dit probablement rien à personne en dehors de ses responsables et des journalistes qui ont enquêté dans le cadre de l'affaire Football Leaks. Car Browsfish est un fond d'investissements basé à Chypre qui achetait des parts dans des footballeurs...et dont le propriétaire est un certain Dmitri Rybolovlev, patron de l'AS Monaco précise Mediapart. Des joueurs qui étaient donc en partie propriétés de Browsefish, lorsque le TPO était autorisé, et dont certains ont été transférés...à Monaco. Un mélange des genres inédit et qui a été facilité par la grande proximité entre Dmitri Rybolovlev et Jorge Mendes, l'influent agent portugais. Chacun y trouvant son compte (financier).

Créé en décembre 2013, selon les documents de Football Leaks, Browsefish a acheté des parts de joueurs à Gestifute, la société de Mendes, à hauteur de 6,8ME. Au point que Mediapart se demande si ces opérations n'ont pas servi à masquer des commissions versées à Jorge Mendes. Mais, parmi les opérations entre les deux partenaires, certaines ne manquent pas de sel.

Ainsi, en janvier 2014, Browsefish a acheté 48,5% de Fabinho pour 2,35ME, soit quatre fois plus cher que ce que Jorge Mendes avait payé au club portugais de Rio Ave pour acquérir Fabinho deux ans plus tôt. Au moment de cette opération, le joueur évolue déjà à l'ASM, prêté par Rio Ave, ce qui globalement veut dire que le président de Monaco possédait la moitié d'un de ses footballeurs, avant que ce dernier rejoigne définitivement Monaco en mai 2015. Jusqu'ici, on arrive à suivre..sauf qu'entre temps, le 1er janvier 2015 plus précisément, Gestifute avait racheté la part de Browsefish sur Fabinho pour...1ME, Dmitri Rybolovlev perdant 1,2ME dans ce retour à la case Mendes. Il s'agissait, à priori, pour le propriétaire de Monaco d'anticiper l'interdiction du TPO en mai 2015 et donc de disparaître des radars. Et ce n'est pas fini concernant Fabinho, puisque Monaco a officiellement indiqué à la FIFA que le joueur a été acheté pour 0,10 euro, l'instance mondiale du football regroupant l'ensemble des transferts dans un fichier censé éviter les dérives. Plus drôle, l'ASM Monaco n'avait pas réglé ce transfert de dix centimes au moment où la FIFA a été informée de l'opération. Et le cas du milieu défensif monégasque n'est pas unique. Interrogé par Mediapart sur sa participation dans ce fonds d'investissement, Dmitri Rybolovlev n'a pas répondu.