Dortmund lance une opération pour héberger les supporters de Monaco

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Conscient que le report de la rencontre Dortmund-Monaco à mercredi 18h45 était problématique pour les nombreux supporters du club de la Principauté présent en Allemagne, le Borussia a décidé de lancer une opération pour loger tout le monde. Via le hashtag #bedforawayfans un recensement des places disponibles chez les supporters du Borussia Dortmund, et ces annonces sont relayés vers les fans de l'AS Monaco qui n'auront ainsi pas de souci pour la nuit. Un geste évidemment très classe et très apprécié après la sale soirée vécue suite à l'attaque du bus de Dortmund.