ASM : Valère Germain se propose carrément à l’OM

Dans : Monaco, Mercato, OM.

Fils de Bruno Germain, qui a été trois fois champion de France et vice-champion d’Europe avec l’OM, Valère Germain est pourtant un pur produit de la formation monégasque.

Et après des années de placard et un prêt réussi à Nice, l’attaquant de l’ASM connaît enfin une saison pleine avec le club de la Principauté, même si ces dernières semaines, il a fait les frais de l’éclosion de Kylian Mbappé. Et d’ailleurs, pour l’avenir, le natif de Marseille est prêt à céder sa place au néo-international tricolore, afin de rejoindre le projet olympien. Pour Valère Germain, l’acte de candidature est réel, alors que l’OM cherchera à se renforcer devant pour la saison prochaine.

« Je suis marseillais. C’est un club que j’ai apprécié dans mon enfance. On verra. Je ne sais pas. Il me reste un an de contrat avec Monaco. Je sais qu’il y a des discussions actuellement pour prolonger. J’espère que le club est en réflexion. On ne va pas se précipiter. On va prendre le temps de bien terminer la saison. Je réfléchirai à tout ça cet été. On verra. Pour tout projet intéressant oui, pourquoi pas. Si Monaco décide de ne pas me prolonger ou de me mettre 3e ou 4e attaquant. Je partirai, c’est sûr. Tout projet intéressant sera le bienvenu. Marseille, s’ils le font intelligemment, peut être un projet intéressant », a lancé sur RMC un Valère Germain qui n’est pas forcément l’attaquant confirmé au niveau européen dont les dirigeants rêvent, mais qui peut clairement représenter un choix de complément parfait pour un joueur qui a visiblement l’OM dans la peau, et qui demeure une valeur sure de la Ligue 1.