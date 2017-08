ASM : Une offre ahurissante de Liverpool pour Lemar !

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

Au cœur d’un été où Monaco aura laissé filer de nombreux éléments décisifs de la saison passée, Thomas Lemar est pour le moment toujours fidèle au poste.

Pour le moment, car en ces derniers jours du marché des transferts, Liverpool entame un forcing XXL pour signer l’ancien caennais. Après une offre à 72 ME, avec 8 ME de bonus éventuels, effectuée la semaine passée, et qui n’a pas reçu de réponse favorable, les Reds sont encore passés à la vitesse supérieure. Selon L’Equipe, le club de la Mersey a tout simplement offert 80 ME pour tenter de faire craquer l’AS Monaco. Dans ce transfert, le paiement serait effectué en deux temps, 50 ME cet été, et 30 ME en 2018. Et pour convaincre le club du Rocher, Liverpool rajoute également Divock Origi en prêt pour une saison, histoire de fournir un renfort offensif au champion de France.

Désormais, le club anglais espère une réponse rapide et bien évidemment positive de la part des dirigeants monégasques, qui avaient réussi, par leur fermeté, à dégoûter Arsenal, qui a lâché l’affaire dans ce dossier. A l’heure où Keïta Baldé va signer, où l’ASM a aussi fait venir Rachid Ghezzal et Adama Diakhaby, le départ de dernière minute de Thomas Lemar est-il en train de prendre forme ? La réponse ne saurait tarder.