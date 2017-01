ASM : Trois ténors anglais débarquent, Monaco craque

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

Désireux de terminer la saison à l’AS Monaco avant d’envisager un transfert, Tiémoué Bakayoko pourrait bien faire les frais de l’intérêt XXL qu’il provoque en Angleterre.

En effet, Manchester United, City et Chelsea le suivent de près et font le forcing auprès de Monaco pour le récupérer dès cet hiver. Un pressing payant puisque, selon le Daily Record, les dirigeants de Louis-II accepteraient désormais d’étudier les offres à partir de 26 ME. MU serait le club le plus prompt à réagir, histoire de compenser le départ inéluctable de Morgan Schneiderlin, même si le Français n’avait qu’un temps de jeu très réduit.

José Mourinho a les moyens de ses ambitions avec les Red Devils, qui n’hésitent jamais à sortir la planche à billets pour contenter le Special One. Mais Chelsea, qui a perdu Oscar et Obi Mikel, n’a probablement pas dit son dernier mot, et c’est cette surenchère de gala qui pourrait convaincre l’ASM de laisser filer son milieu de terrain pourtant essentiel dans la première partie de saison de la troupe de Leonardo Jardim.