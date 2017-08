ASM : Stefan Jovetic bientôt transféré à Monaco pour 11 ME

Dans : Monaco, Mercato, Serie A, PSG, OM.

Alors que Monaco s'apprête à perdre Kylian Mbappé, sachant que l'attaquant français va signer au Paris Saint-Germain en début de semaine prochaine, le club de la Principauté va recruter Stefan Jovetic. Pisté par l'Olympique de Marseille, l'adversaire du soir de Monaco en L1, l'attaquant monténégrin va s'engager avec l'ASM, selon L'Equipe. Présent au Stade Louis-II ce dimanche soir, Jovetic va donc quitter l'Inter Milan dans un transfert sec de 11 ME, d'après les informations de Di Marzio. À Monaco, il remplacera Valère Germain, parti à... l'OM. Et pour compenser le départ lucratif de Mbappé, l'ASM s'attachera les services d'un autre attaquant, un peu plus huppé.